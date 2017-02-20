Из ЖК «Хайвилл» в связи с пожаром эвакуировано 150 человек

В Астане произошел пожар в элитном жилом комплексе «Хайвилл».

19 февраля в 21:10 поступил вызов с сообщением о задымлении ЖК «Хайвилл», блок А-1 по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ул. Кошкарбаева, 2.

Было установлено, что в помещении насосной происходит горение кабеля и складированной мебели 60 кв. м.

Пожар локализован в 22:14 и ликвидирован в 22:35.

В результате пожара с отравлением угарным газом оказана медицинская помощь гражданину, 1996 г. р. Эвакуировано 150 человек, из них 50 детей, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

На месте происшествия работали: 8 единиц техники и 35 человек личного состава столичной службы пожаротушения, сотрудники полиции «102», бригада службы «103».