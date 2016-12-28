Известный режиссер задержан в Алматы

Режиссер Талгад Жаныбеков задержан и помещен в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Серик Айтбаев.

"Сегодня его задержали ввиду того, что он якобы застигнут на месте преступления. Так написано в постановлении о задержании. Самим смешно. Дело в том, что для задержания на 72 часа человек должен быть застигнут на месте преступления", - сообщил Серик Айтбаев.

Ранее Талгад Жаныбеков находился под подпиской о невыезде. По словам адвоката, теперь для изменения меры пресечения необходима санкция прокурора или следственного судьи.

Жаныбеков является режиссером фильма "Феникс", вокруг которого возник скандал.

По данным антикоррупционной службы, АО "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 млн тенге. Из них 69 млн тенге якобы были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором он являлся учредителем.

Напомним, 16 ноября Жаманкулов вернул 6 млн тенге. По словам главы председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрата Кожамжарова, артист обещал выплатить долг перед "Казахфильмом".

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