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На 8 марта гражданин Таджикистана планировал теракт в Москве

15.03.2017 15:53   170   0
Задержанный спецслужбами гражданин Таджикистана планировал подорвать себя во время праздничных гуляний в столице РФ по случаю 8 марта, передает РИА Новости.
 
В начале марта в одном из московских аэропортов задержали гражданина Таджикистана Изаттило М., прибывшего из Стамбула.
 
После того, как мужчина понял, что его собираются депортировать на родину, где ему грозит пожизненный срок, он попытался разбить свой телефон, а затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло.
 
Сотрудники спецслужб доставили мужчину в больницу. Выяснилось, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии.
 
Сейчас силовики устанавливают личности пособников террориста. Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить в Москве.
 
После получения всей необходимой информации сотрудники спецслужб передали Изаттило М. своим таджикским коллегам.
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Ертай Салимов
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