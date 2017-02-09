На северо-западе Франции произошел взрыв на АЭС

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, сообщают РИА Новости.

По информации газеты Ouest France, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени.

Причиной взрыва, прогремевшего стройплощадке третьего энергоблока, стала техническая неполадка, и в целях предосторожности работа одного из двух действующих энергоблоков на станции будет приостановлена. Об этом ТАСС сообщили в префектуре департамента Манш, на территории которого расположена АЭС.

Риск ядерного заражения в районе атомной электростанции "полностью исключен", сообщили в префектуре. В результате инцидента пострадали пять человек, которые отравились угарным газом после возникшего на месте ЧП пожара.

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. Она имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. Сейчас компания-оператор "Электрисите де Франс" ведет там строительство третьего энергоблока, пуск которого намечен на 2018 год.

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