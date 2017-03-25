Названа причина крушения Boeing под Бишкеком

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стал запоздалый уход на второй круг.

Об этом говорится в отчете МАК. В 01.17 командир воздушного судна заявил об отсутствии визуального контакта со взлетно-посадочной полосой и дал команду об уходе на второй круг.

«Включение режима ухода на второй круг привело к увеличению режима работы двигателей, созданию вертикальной перегрузки около 1,4G и прекращению снижения самолета. Через 3,5 секунды после нажатия кнопки ухода на второй круг произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности и препятствиями», - поясняется в документе.

Во время столкновения лайнера с препятствиями путевая скорость была около 165 узлов, максимальная зафиксированная вертикальная перегрузка - 6G. Первое касание земли произошло в 930 м от взлетно-посадочной полосы. «В результате столкновения с землей и препятствиями самолет полностью разрушился, значительная часть конструкции воздушного судна была уничтожена возникшим наземным пожаром», - пришли к выводу эксперты.

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Специалисты считают, что самолет пошел на второй круг, находясь ниже высоты принятия решения.

В 1.17.05 сработало речевое оповещение о достижении высоты в 100 футов. При этом решение командир судна принял на высоте 99 футов. «В 1.17.07 второй пилот информировал: "minimums". В 1.17.08 командир сообщил об отсутствии визуального контакта и дал команду об уходе на второй круг. В 1.17.09 включился режим автопилота flare, и через полсекунды на истинной высоте 58 футов зарегистрировано нажатие кнопки ухода на второй круг», - говорится в отчете.

Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок. В результате катастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.