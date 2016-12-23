Неизвестные захватили самолет A320 ливийских авиалиний

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками, сообщают СМИ.

Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты. Как сообщает ТАСС, угонщики угрожают взорвать лайнер, на борту которого находятся 118 человек.

Требования злоумышленников пока неизвестны, передает агентство Reuters.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат проинформирован о ситуации с возможным захватом заложников на борту самолета. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, службы экстренного реагирования страны приведены в полную готовность.