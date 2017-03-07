Полиция Куала-Лумпура спасла Саудовского короля от теракта

Задержанные в Малайзии четверо граждан Йемена планировали совершить террористическую атаку в отношении членов королевской семьи Саудовской Аравии, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, иностранцы, возраст которых составляет от 26 до 33 лет, были задержаны 26 февраля во время антитеррористического рейда. Среди подозреваемых - студент частного вуза Малайзии, еще один работает поваром в одном из местных ресторанов.

"Мы сумели арестовать их до того момента, как они смогли что-то совершить", - сказал главный полицейский страны.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в сопровождении многочисленной делегации прибыл в Малайзию с визитом 26 февраля. Четырехдневная поездка стала первым для него официальным визитом в Куала-Лумпур.