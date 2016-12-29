Террористы напали на российское посольство в Сирии

Террористы обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — говорится в комментарии.

Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма МИД.