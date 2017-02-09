Трагедия в Almaty Towers произошла из-за неисправности систем пожаротушения

Адвокат Ерлан Бекполов, представляющий интересы семей погибших при пожаре ребят в бизнес-центре Almaty Towers считает, что трагедии можно было избежать, если бы в здании исправно работали системы пожаротушения и сигнализация. Кроме этого, он полагает, что ответственность за происшествие лежит не только на директоре «Батутного центра». Об этом он сообщил сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Алматы.

Адвокат представил ролики с места происшествия, на одном из которых видно, что на проходе к аварийному выходу расположено офисное помещение, которое, возможно и было спасательным кругом для погибших. «Каким образом это возможно, что эвакуационный путь был загражден коммерческим офисом? Это действительно страшный факт, и тот факт, что дальше имеется железная дверь, говорит о том, что даже сломав одну дверь, ребята могли попасть на вторую и не смогли выбраться», - вопрошает он.

По мнению г-на Бекполова ответственность по данному случаю должен нести не только директор «Батутного центра», но также администрация и управляющая компания здания. «Вопрос как к работникам ДЧС, так и к администрации здания по какой причине не сработала автоматическая спринклерная система пожаротушения? Я считаю, что при правильном срабатывании этой системы, пожар был бы локализован в том месте, где он начался. Но она не сработала, и дети остались без каких-либо возможностей для тушения этого пожара», - недоумевает правозащитник.

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Адвокат рассказал, что досудебное расследование по данному делу закончится в ближайшее время. Однако он считает, что необходимо полное расследование с привлечением широкого круга лиц, так или иначе имеющих отношение к трагедии, по которой остается очень много вопросов по пожарной безопасности здания, включая администрацию здания и уполномоченные органы. «После просмотра данных видео, стали непонятны действия органов дознаний и следствия, которые представили одного виновного я не согласен с этим мнением. С 2009 года здание не проверялось, это одна из причин, почему у нас выходы превращаются в офисы, а сигнализации не работают», - подчеркнул он.

Также, по информации, которую получил адвокат от людей, которым удалось спастись – полиция и пожарные были поставлены в известность о том, что людям в здании необходима помощь. Кроме этого, сами погибшие в тот день звонили и просили о помощи.

«У нас имеются сведения от директора офиса этой компании, что он находясь в этом офисе и спускаясь по пожарному входу, он направил пожарный наряд к этой двери и фактически показал дверь и очаг возгорания. По какой причине пожарные не среагировали?», - спрашивает адвокат.

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По мнению правозащитника, данный случай должен стать прецедентом, который бы помог обезопасить жизнь жителей города. Ранее, пожары происходили на многих объектах города: пожар в академии Жургенова, Юбилейном, торговом доме «Адем», ТЦ «Ресей», «Пассаж», однако все эти случаи обошлись без человеческих жертв.

Напомним, что 6 ноября 2016 года произошло возгорание в части здания Almaty Towers. В результате пожара погибло шесть человек, пятеро из которых были студентами. Всего из здания было эвакуировано 80 человек. Возгорание происходило на площади 1 800 кв.м.

В ДЧС Алматы по данному факту проводится досудебное расследование. Причинами возгорания рассматривают нарушение правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ либо работы с электротехническими приборами, находящимися в аварийном состоянии.

Через несколько дней после трагедии был задержан директор «Батутного центра» Даурен Туяков по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", с мерой пресечения в виде содержания под арестом на два месяца до 12 января 2017 года. В настоящее время арест продлен до 27 февраля.

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