В Астане на поезд обрушился навес

На вокзале Астаны на вагон пассажирского поезда обрушился навес.

По сведениям очевидцев, навес рухнул на вагон поезда «Астана-Лениногорск», который предположительно стоял на первом пути, сообщает МИА КазИнформ.

«25 января текущего года в 14 часов 15 минут из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перроне железнодорожного вокзала Астаны произошло обрушение части навеса общей площадью 40 кв.м, задет вагон поезда № 376 «Астана-Лениногорск». Вагон и контактная сеть не повреждены. Жертв и пострадавших нет. Данное происшествие не повлияло на движение поездов», - отмечено в сообщении КТЖ.