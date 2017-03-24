В Бельгии предотвращен теракт

Бельгийская полиция в четверг арестовала выходца из Туниса, который попытался наехать на людей на пешеходной улице бельгийского города Антверпена, передает Interfax.ru.

По данным городских властей, на которых ссылается издание, автомобиль с французскими номерами заметили военные, когда он двигался на красный свет. В автомобиле обнаружено оружие, военная форма и подозрительные предметы. На место происшествия прибыл отряд саперов. Другие детали происшествия пока неизвестны.

Напомним, 22 марта возле здания парламента Великобритании неизвестные открыли стрельбу. Также стало известно, что в толпу людей на Вестминстерском мосту въехал автомобиль.