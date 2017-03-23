Число погибших во время теракта в Лондоне растет

В Лондоне машина ехала по Вестминстерскому мосту, задавила несколько человек и добралась до здания Парламента. Местная полиция расценивает этот случай как теракт. Сообщается о 4 убитых.

Теракт произошел в 14:40 по местному времени (20:40 по Астане) в одном из самых популярных у туристов мест города. Машина марки Hyundai, которая двигалась по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был убит другим полицейским.

Сейчас приостановлена работа Парламента, а в самом здании работают саперы. Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. По их мнению злоумышленник намеревался пробиться в здание Парламента.

В Южном Судане разбился пассажирский самолет