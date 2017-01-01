В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе Reina, - сообщает ria новости. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, прибыл к месту преступления на такси, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на полицию. Полиция установила такси, на которой приехал террорист, и допрашивает его водителя.

Сообщается, что террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакёй в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления.

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Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них очень нечеткое.

За 2016 в год в Турции произошло несколько терактов. Последний теракт произошел 17 декабря в городе Кайсери в центральной части Турции. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных погибли и 55 получили ранения. Теракт совершил террорист-смертник.