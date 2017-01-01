Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.29
+0.000%
EUR/KZT
352.42
+0.000%
RUB/KZT
5.43
+0.000%
EUR/USD
352.42
+0.000%
EUR/CHF
352.42
+0.000%
EUR/JPY
352.42
+0.000%
GBP/USD
409.78
+0.000%
USD/CHF
333.29
+0.000%
USD/JPY
333.29
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.29 352.42 5.43
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.96
+0.002%
Нефть WTI
54.83
+0.002%
Золото
1156
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.96 54.83 1156
+0.002% +0.002% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт

01.01.2017 17:49   1433   0

В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе Reina, - сообщает ria новости. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, прибыл к месту преступления на такси, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на полицию. Полиция установила такси, на которой приехал террорист, и допрашивает его водителя.

Сообщается, что террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакёй в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления.

Экс-глава КНБ задержан по подозрению в разглашении гостайны и превышении полномочий...
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных орга...

Экс-глава КНБ задержан по подозрению в разглашении гостайны и превышении полномочий

Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них очень нечеткое.

За 2016 в год в Турции произошло несколько терактов. Последний теракт произошел 17 декабря в городе Кайсери в центральной части Турции. Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы, 13 военных погибли и 55 получили ранения. Теракт совершил террорист-смертник.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    49

  • 2. Стабилизация курса тенге
    42

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    137

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    25

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    40

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное