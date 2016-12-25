В России потерпел крушение самолет ТУ-154

По словам источника, обломки разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров. В пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились более 80 пассажиров, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, и 8 членов экипажа.