Военная полиция начала расследование схода лавины в ущелье Коксай

Гибель военнослужащих при сходе лавины в Жамбылской области расследует военная прокуратура Южного региона. Виновным в гибели солдат могут вменить халатное отношение к службе, сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан» .

В военной полиции уточнили, что «статья предварительная, в военной прокуратуре будут расследовать и могут переквалифицировать». Часть пострадавших во время схода лавины военнослужащих доставлена в военный госпиталь Тараза. Врачи оценивают их состояние как «средней степени тяжести».

По факту ЧП создана специальная комиссия, которой предстоит расследовать причины гибели военнослужащих. Комиссию возглавил министр обороны РК Сакен Жасузаков. В состав комиссии также вошли замруководители 5 ведомств Казахстана.

«В составе комиссии - министр обороны Сакен Жасузаков, вице-министр Талгат Мухтаров, вице-министр финансов Татьяна Савельева, вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, вице-министр здравоохранения Алексей Цой и первый заместитель акима Жамбылской облас­ти Бекболат Орынбеков», - сообщил официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай, передает МИА КазИнформ.

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Напомним, что трагедия произошла 17 февраля. В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошёл внезапный сход снежной лавины. На месте погибли 7 военнослужащих, 16 солдат спасли.