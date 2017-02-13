Прошедший 2016 год стал самым бедным по количеству открытых месторождений нефти и газа - всего 174 против в среднем 400-500 ежегодно в предыдущие шесть десятилетий, сообщается в новом отчете американской консалтинговой IHS Markit.

Нефтегазовые компании сократили инвестиции в разведку. Кроме того, обнаружить крупные месторождения становится с каждым годом все сложнее, поясняют эксперты. Они оценивают совокупный объем обнаруженных в прошлом году запасов всего в 8,2 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

От момента обнаружения до начала добычи на месторождении проходит в среднем пять - семь лет. Поэтому кризис в нефтеразведке может привести к тому, что растущий спрос на энергоносители в ближайшие десятилетия будет обеспечивать американская сланцевая нефть.

Основное разведочное бурение сейчас сосредоточено на морском шельфе, где стоимость одной скважины может составлять до $150 млн, отмечает издание. При этом успешной, как правило, оказывается лишь одна из пяти скважин.

В то же время сланцевая вышка в среднем обходится в $4-10 млн и может начать добычу в течение нескольких недель (морская вышка - в среднем через пять лет). "Похоже, нефть проще достать из скалы", - заметил аналитик Боб Фрайкленд из IHS.

Цены на нефть растут

Вместе с тем аналитики другой консалтинговой компании - Wood Mackenzie - все же ожидают небольшой рост в геологоразведочной активности в этом году. По их подсчетам, всего в 2017 году будет пробурено более 500 вышек по всему миру. Разведочные вышки ExxonMobil в Гайане, Eni - в Италии, Statoil - в Баренцевом море и Kosmos Energy - в Мавритании в числе тех, которые с большой вероятностью могут обнаружить новые запасы, считают они.

Примечательно, что два крупнейших месторождения, открытых в прошлом году, оба были обнаружены в США. Открытие компании Caelus Energy на шельфе Аляски с запасами около 4 млрд баррелей извлекаемой нефти, и открытие ConocoPhillips на материковой части Аляски с запасами 300 млн баррелей.