Американские технологии опробуют на казахстанской почве

На базе агротехнологического хаба, который был образован в прошлом году при Казахском национальном аграрном университете (КазНАУ), начинается реализация проекта по повышению и прогнозированию урожайности. Партнерами казахстанской стороны станут НАСА, а также Колумбийский и Мичиганский университеты США. Детали будущего проекта и технологии, которые найдут применение в ходе его реализации, обсуждали участники семинара в Алматы.

Президент КазНАУ Тлектес Есполов, представлявший агротехнологический хаб, сообщил, что структура была создана с целью привлечения и разработки новых технологий для аграрного сектора РК, создания новых рабочих мест, стимулирования научно-исследовательской работы, импортозамещения в аграрном секторе. Подобные структуры, пояснил руководитель крупнейшего аграрного вуза страны, успешно действуют в США, Европе, Израиле, Индии и Бразилии. «Бразилия, например, влоть до 1960-х годов получала продукты питания из-за рубежа в виде экономической помощи, а до 1980-х являлась их крупным импортером. Но благодаря деятельности научно-исследовательского хаба EMBRAPA страна за двадцать с небольшим лет вошла в тройку крупнейших мировых производителей сельхозпродукции», - рассказал г-н Есполов. Работа хаба, отмечают в КазНАУ, построена на основе методики коммерциализации технологий, разработанной доктором Томасом Селуччи, советником Белого дома по технологиям. В дополнение к теории, основанной на зарубежном опыте, КазНАУ обеспечивает научно-техническую базу, включающую уникальные для РК Казахстанско-Японский, Казахстанско-Корейский инновационные центры, Водный центр, Научно-образовательный центр.

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Одной из первых совместных инициатив, реализуемых на базе агрохаба, обещает стать проект по применению геопространственного анализа для повышения эффективности отрасли растениеводства. В не столь отдаленной перспективе, отмечают эксперты, человечество столкнется с проблемой дефицита земельных ресурсов, подходящих для возделывания сельхозкультур, а значит, для того, чтобы обеспечить продовольствием растущее население планеты, понадобится увеличить отдачу от имеющихся в распоряжении земельных ресурсов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, урожайность всех основных культур, возделываемых в Казахстане, сегодня не достигает мировых показателей. Доля Казахстана по площади посевов составляет 5,4% от мировых площадей, а доля произведенной продукции при этом не превышает 1,8% мирового объема.

«Предлагаемую модель повышения урожайности мы уже опробовали в Италии, где на некоторых участках поля урожайность пшеницы удалось повысить на 20-30%, и в США, где помогли фермерам спрогнозировать будущую урожайность кукурузы на засеваемых площадях. В Казахстане применение данной модели при использовании новых технологий и новых подходов к обработке почвы позволит увеличить урожайность в четыре раза», - рассказал автор методики профессор Университета штата Мичиган (США) Бруно Бассо. Предложенная модель повышения урожайности ориентирована на использование данных дистанционного зондирования, включая климатические данные, а также данных, полученных с помощью дронов.

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Ученые объяснили, что дифференцированный подход позволяет определить наиболее продуктивные участки поля и участки непродуктивные. В этом случае фермер получает прибыль не только за счет повышения урожайности на продуктивных участках, но и за счет снижения затрат на обработку тех участков, которые в принципе не будут урожайными.

«Предлагаемая модель состоит из двух компонентов. Первый связан со стратегическим подходом, который заключается в том, чтобы понять ресурсную базу, с которой предстоит работать – погодные данные, данные о почвах и другие условия, в которых предстоит работать. Для этих данных рассматриваются различные сценарии. Например, оценив использование азотных удобрений на поле за последние 30 лет, мы можем понять, как удобрения влияют на урожайность и выявить наиболее эффективные и уязвимые точки, и таких факторов много. Следующий этап – тактический, связан с разработкой отдельного «рецепта» для каждого поля», - пояснил ученый из США.

В рамках проекта планируется провести работу над составлением почвенных карт. Многие почвенные карты, используемые в Казахстане сегодня, были разработаны еще во времена СССР, в связи с чем инициаторы проекта намерены произвести унификацию и обновление карт, привязку их к геопространственной системе. «Проект является новым витком в развитии сельского хозяйства. Институты развития считают Казахстан перспективным с точки зрения развития аграрного сектора регионом, видят в нем большой потенциал и готовы вкладывать средства», - сообщил независимый научный консультант по вопросам развития международных научных проектов Марат Бексултанов. По его словам, программа рассчитана на три года, первый из которых должен стать экспериментальным; в течение двух лет будет осуществляться практическая реализация в масштабах страны. Инициаторы проекта открыты к любому сотрудничеству, в том числе с космическими службами РК, проводящими исследования для аграрной отрасли страны.

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Марат Бексултанов отметил, что в рамках агротехнологического хаба предстоит провести работу по созданию производство по переработке сельхозпродукции и цепочки поставки выращенного урожая на зарубежные рынки, с этой целью хаб расширяет сотрудничество с зарубежными производителями, в частности, с голландской компанией «Стай Фуд Групп». «Сегодня казахстанские фермеры зарабатывают всего 25% от продажной стоимости овощей, тогда как американские – 65-70%. Мы хотим поменять ситуацию, чтобы фермеры могли зарабатывать достойно. Только в этом случае они будут заинтересованы в инвестициях в новые технологии, во внедрении новых методов управления и маркетинга. Кроме того, мы хотим создать цепочку, в которой наши производители получат возможность выхода на зарубежные рынки, ведь продукция ме6стных фермеров пока ориентирована лишь на внутренний рынок, который объективно очень мал. Но для построения цепочки нужно решить базовые задачи. Чтобы фермер мог производить качественную продукцию, ему нужна информация о качестве земли, минеральном насыщении, водных ресурсах, а впоследствии – знания о том, каким стандартам должен соответствовать урожай, чтобы попасть на зарубежный рынок», - считает г-н Бексултанов.

Над процессом создания цепочки от фермерских полей до переработки и реализации сельхозпродукции в агрохабе намерены работать не только с зарубежными, но и с местными партнерами. В первую очередь будет развиваться направление плодоовощной продукции, вскоре предстоит подписание меморандума о сотрудничестве с Мясным союзом Казахстана по вопросам развития производства элитных сортов говядины.

Наряду с перечисленными проектами агротехнологический хаб КазНАУ совместно с Корнельским университетом США реализуют проект по сохранению и развитию генофонда яблони Сиверса, а с голландскими университетами Вагиненга и Дронтона и компанией «Стай Фуд Групп» - проект по внедрению инновационных тепличных технологий.