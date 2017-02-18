Аскар Мырзахметов посетил Южно-казахстанскую область

Как заявил министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, будущее сельского хозяйства это кооперативы, также спикер озвучил предстоящие задачи перед агропромышленным комплексом страны.

Выступая перед сельхозтоваропроизводителями Южно-Казахстанской области, заместитель Премьер-Министра РК - Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов особо подчеркнул роль кооперации сельхозтоваропроизводителей.

«В 2016 году было создано 157 кооперативов с охватом 15 тысяч ЛПХ. На их базе организовано более ста молокоприемных пунктов и семи тысяч семейных откормплощадок. В текущем году количество создаваемых кооперативов будет удвоено. В целом, в предстоящие пять лет услугами кооперативов будет охвачено полмиллиона ЛПХ и мелких хозяйств», - заявил министр.

«Это – необходимость пересмотра принципов выделения субсидий и постепенный переход на страхование продукции; в течение 5 лет создание всех условий для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы; необходимость повышения уровня переработки продукции, создание эффективной системы хранения, транспортировки и сбыта товаров; повышение уровня производительности труда и снижение производственных расходов; повышение эффективности использования земли, в течение 5 лет увеличение площади орошаемых земель на 40%, тем самым доведение до 2 миллионов гектаров; увеличение объемов инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве; популяризация органического бренда made in Kazakhstan и повышение экспортного потенциала», - добавил Аскар Мырзахметов.

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Министр сообщил, что на днях Президентом был подписан указ о реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

«Основой государственной программы развития АПК является развитие сельхозкооперации на селе. Также программа предусматривает рост производительности труда в сельском хозяйстве на 38%, рост валовой продукции сельского хозяйства на 30%, рост объема экспорта продовольственных товаров на $600 млн, снижение объема импорта продовольственных товаров на $400 млн, рост оптовой торговли продовольственными товарами на 29% к уровню 2015 года, снижение расхода поливной воды на 1 га орошаемой площади на 20%, увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов», - заявил Аскар Мырзахметов.