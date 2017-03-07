Цены на нефть устойчивы из-за отсутствия чётких сигналов на рынке

Сокращение добычи ОПЕК+ поддерживает котировки, но дальнейший рост сдерживает увеличение производства сланцев в США, передает reuters.com.

К 9.45 мск фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,27 процента до $55,86 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,10, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия.

По мнению аналитиков, такая динамика цен объясняется отсутствием катализаторов на рынке. Внимание инвесторов при этом приковано к выходу экономической статистики, включая данные об импорте и экспорте в Китае.

ОПЕК и 11 не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Срок действия соглашения, официально вступившего в силу 1 января, истекает в июне.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал на энергетической конференции CERAWeek, что сегодня преждевременно говорить о продлении глобального пакта о сокращении добычи нефти.

В то же время сокращение добычи ОПЕК+ балансируется ростом буровой активности и, как следствие, добычи нефти в США.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сланцевой нефти в США вырастет примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2022 году.