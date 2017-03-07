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Цены на нефть устойчивы из-за отсутствия чётких сигналов на рынке

07.03.2017 14:51   383   0
Сокращение добычи ОПЕК+ поддерживает котировки, но дальнейший рост сдерживает увеличение производства сланцев в США, передает reuters.com.
 
К 9.45 мск фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,27 процента до $55,86 за баррель.
 
Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,10, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия.
 
По мнению аналитиков, такая динамика цен объясняется отсутствием катализаторов на рынке. Внимание инвесторов при этом приковано к выходу экономической статистики, включая данные об импорте и экспорте в Китае.
 
ОПЕК и 11 не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.
 
Срок действия соглашения, официально вступившего в силу 1 января, истекает в июне.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак сказал на энергетической конференции CERAWeek, что сегодня преждевременно говорить о продлении глобального пакта о сокращении добычи нефти.
 
В то же время сокращение добычи ОПЕК+ балансируется ростом буровой активности и, как следствие, добычи нефти в США.
 
По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сланцевой нефти в США вырастет примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2022 году.
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