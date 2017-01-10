Число буровых установок в мире выросло на 5,6%

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Incorporated опубликовала очередной отчет об активности в добывающем секторе: число буровых установок в мире восстанавливается, но остается ниже уровня прошлого года, передают Вести.

Baker Hughes Incorporated объявила в понедельник о росте буровых нефтегазовых установок в мире: в декабре их число выросло на 94 единицы, или на 5,6%, до 1772 ед., тогда как в ноябре 2016 г. их было 1,678 ед.



По сравнению с декабрем 2015 г. количество буровых снизилось на 197 единиц, или на 10%.



В декабре к ноябрю в США число буровых выросло на 54 ед., или на 9,3%, до 634 ед. В Канаде число буровых увеличилось на 36 единиц, или на 20,8%, до 209 штук, на Ближнем Востоке - снизилось на 4 единицы до 376 единиц.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе число буровых выросло на 4 единицы по сравнению с ноябрем до 192 установок, в Латинской Америке - на 3 ед. до 184 штук, в Европе - выросло на 2 ед. до 99 единиц, в Африке - на 1 ед. до 78 единиц.