Перспективы сельского хозяйства в 2017 году: мнения экспертов

Эксперты, опрошенные "Къ" поделились мнением о том, что ждет сектор сельского хозяйства в 2017 году.

Кайрат Айтуанов, вице-министр сельского хозяйства РК

По итогам 11 месяцев текущего года отмечается рост показателей сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства за отчетный период составил 3,4 трлн тенге, индекс физического объема на 4,5% больше аналогичного периода прошлого года.

За указанный период рост инвестиций в сельское хозяйство достиг 48%, составив 228 млрд тенге. В прошлом году за аналогичный период объем инвестиций составлял 148 млрд тенге.

В растениеводстве валовый сбор зерна составил 23,7 млн тонн в бункерном весе, что на 3,9 млн тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 15,4 центнера с гектара. Собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,2 млн тонн бахчевых культур, что превышает уровень прошлого года на 511 тыс. тонн.

В отрасли животноводства отмечается увеличение поголовья животных в среднем на 1,3%, производства мяса на 3,5% и молока на 3,1%.

Впервые за последние 20 лет в Северо-Казахстанской области посеяна сахарная свекла. Собрано 14,0 тыс. тонн при урожайности 350 центнеров с гектара, что выше среднереспубликанского показателя на 15%.

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Как отметил первый вице-министр, текущий год сложился урожайным.

В рамках Госпрограммы развития АПК на 2017-2015 годы планируется увеличение эффективности животноводства на 40% и растениеводства на 30%, увеличение охвата получателей господдержки в 7 раз – с 67 до 500 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

К 2021 году ожидается увеличение валового выпуска сельхозпродукции на 30%

(1 трлн тенге), или с 3,3 до 4,3 трлн тенге. В систему сбыта продукции будут вовлечены более 1200 кооперативов, в которых планируется объединить не менее 500 тыс. личных подсобных хозяйств.

По данным пресс-службы, увеличение новых индикаторов планируется достичь в рамках ранее утвержденного бюджета, без дополнительного финансирования.

(сказано на заседании правительства 20 декабря 2016 г.).

Зейнулла Какимжанов, основатель Arba Wine

2016 год – экстремальный по погодным условиям для многих регионов Казахстана. Это год показательный для владельцев аграрных компаний, так как погода 2016 года стала ярким индикатором того, что нам принесет глобальное изменение климата, Запомнив его хорошо, мы должны знать, что такая погода может стать нормой. В случае таких новых климатических условий мы должны серьезно задуматься о внедрении новых аграрных технологий в области мелиорации, полива, проведения всех агротехнических мероприятий в сжатые сроки, для чего понадобится более совершенная техника. Нам надо серьезно поработать над семенным фондом для подбора более пригодных культур.

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На виноградниках мы столкнулись с необходимостью очень тонкого балансирования в короткие промежутки времени проведения всех процедур ухода за виноградниками, что приведет к большему привлечению новых работников. Но, несмотря на все экстремальные погодные условия, мы получили прекрасный по качеству урожай 2016 года, и получается фантастическое вино. Виноград в экстремальных условиях либо не получают, либо получают уникальный, если всё сделать вовремя.

Несмотря на все трудности, мы получили везде хороший урожай всех видов наших культур: зерновых, сои, кукурузы, подсолнечника, яблок, винограда, заготовили много кормов. Нам немного легче с зерновыми, так как в силу погодных условия при подходе колоса начались сильные продолжительные дожди и попёрли все травы на полях. Травы задавили зерновые, но мы все вместе скосили в рулоны и получился редкий по качеству корм: разнотравье с зерновыми. Там где не было много травы, собрали хороший урожай зерновых. В связи с обильными дождями осенью не успели до конца убрать подсолнечник и сою.

Каким будет 2017 год? Надо пережить зиму, особенно животноводам. На севере и востоке страны начался сильный джут. Фермеры уже массово забивают скот. Зима будет суровой и долгой. Не у всех хватит кормов до конца зимы. Важно всем максимально сохранить маточное поголовье. Влаги в почве копится много, урожай следующего года должен быть хороший, если провести посевную в очень краткие сроки и затем вовремя всё убрать, надо вовремя провести борьбу с сорняками.

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На уровне Правительства надо серьезно задуматься о проблемах глобального изменения климата и влиянии на сельское хозяйство страны.

Председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясной Союз Казахстана» Максут Бактибаев

Уходящий 2016 год был насыщен событиями, непосредственно влияющими на отечественную отрасль сельского хозяйства. Первую половину 2016 года можно отметить, как один из самых выдающихся периодов в истории отрасли в плане ее инвестиционной привлекательности. Потенциал сельского хозяйства, особенно его экспортная составляющая, оптимальные направления и подотрасли для инвестирования – всё это обсуждалось многократно и на всех уровнях, причем радует то, что отечественные инвесторы – у которых, разумеется, есть собственные средства или доступ к ним (традиционно нефтегазовая, горно-металлургическая, финансовая) – составили основную часть, но и иностранные инвесторы также приезжали в страну и объезжали фермы с завидным постоянством, предлагая сотрудничество.

Большую роль в этом сыграла стабильность в проводимой государственной политике командой министерства сельского хозяйства и КазАгро, а также отложенный эффект от запуска отраслевой программы Агробизнес-2020, изначально непонятой фермерами и фининститутами по причине отсутствия конкретных качественных показателей в ней, и предлагающей создание благоприятных условий для ведения бизнеса в отрасли.

Наиболее удачные инструменты – инвестиционные субсидии (возмещение части понесенных затрат), в том числе и субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники, введенное в 2016 году взамен неэффективных погектарных субсидий, удешевление процентных ставок по кредитам с рыночных до льготных, льготные целевые программы кредитования в КазАгро для мелких и средних фермеров для развития животноводства – Сыбага, Кулан, Алтын Асык, предусмотренные соответствующими мастер-планами по каждой из отраслей.

Отдельно следует выделить усиливающееся в 2016 году сотрудничество с нашим соседом – Китайской народной республикой в отрасли АПК. Не менее 30 делегаций от китайской и казахстанской сторон приняли участие в налаживании двусторонних связей, подкрепленное встречей Глав государств в Пекине и достижение договоренностей о поставках нашей экологически чистой продукции в Поднебесную, а также о совместных проектах в АПК. В конце 2016 года китайскими инвесторами построен и введен в эксплуатацию завод по производству растительного масла в Северо-Казахстанской области.

В ответ на участившиеся публикации в СМИ о сотрудничестве РК с КНР, совпавшее с внесением поправок в Земельный Кодекс, разработанные в экспресс-режиме Министерством национальной экономики, прошли несколько несанкционированных митингов, в результате которых Президент ввел мораторий на поправки, а также снял с должностей министров экономики и сельского хозяйства, передал Комитет по управлению земельными ресурсами с МНЭ в МСХ.

Отрасль АПК наконец-то стала восприниматься как потенциальный драйвер национальной экономики, единственная показав устойчивый рост в 2015 году, по сравнению со стагнацией всех других отраслей. Должности министра сельского хозяйства предоставили больше полномочий, добавив ранг Вице-премьера Правительства, что являлось давно назревшей необходимостью в сложившихся реалиях управления процессами в стране.

Лето 2016 года ознаменовалось приходом нового министра сельского хозяйства, с приходом которого многие участники рынка связывали надежды на решение «хронических» проблем, таких как постоянное недофинансирование отрасли, комплексное решение ветеринарных проблем, дальнейшее увеличение инвестиционной привлекательности отрасли, снижение уровня коррупции.

Деятельность нового министра за прошедшие полгода ознаменована сменой приоритетов в госполитике АПК, теперь направленной на оживление мелкого бизнеса на селе, путем выдачи кредитов и субсидий кооперативам из числа личных подсобных хозяйств, а также охвата максимального числа фермеров субсидированием, путем снижения пороговых требований для получения субсидий, и других задач, отраженных в концепции новой государственной программы АПК на 2017–2021 годы. Задача усложняется тем, что финансирование новой программы будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета, которого и раньше не хватало на решение всех задач. Резерв есть в повышении критериев к получателям субсидий и повышении их эффективности, увеличении технологичности производства, и ужесточении контроля над их целевым использованием, в том числе и за счет автоматизации и введения спутникового мониторинга посевов.

В 2016 году случились летальные случаи от заболевания людей сибирской язвой, что еще раз продемонстрировало уровень развития отечественной ветеринарной системы, подвергавшейся неоднократным реформам. Обещанного МСХ РК открытия китайской границы для нашего мяса до конца года так и не случилось, но чтобы не подвергать уже осуществленные в мясную отрасль многомиллиардные инвестиции угрозе, представляется необходимым решить эти вопросы заранее, в первую очередь внедрив систему прослеживаемости продукции от фермы до стола, и заменив пластиковые ушные бирки для скота на более надежные и удобные электронные. Можно привести в пример Монголию, которая получила раннее разрешение на экспорт мяса в КНР, но затем его лишилась из-за проблем с ветеринарией, бизнес остался один на один со своими рисками.

Степан Тен, исполнительный директор ТОО «Бек+»

В целом 2016 год был для сельскохозяйственной отрасли тяжелым. Погодные условия не позволили собрать урожай высокого качества. К примеру, большое количество осадков повлекло за собой большое количество сорняков на полях.

Что касается нашей компании, то именно для нас он выдался довольно хорошим. Дело в том, что мы занимаемся молочной продукцией, и для кормов животных нам не требуется столь качественного урожая.

В следующем году хотелось бы более комфортных погодных условий для растениеводства. Но более важно, какими будут изменения в законодательстве. В частности, насколько изменится субсидирование отрасли. Именно правильные поправки, а где-то сохранение существующих норм, позволят сельскому хозяйству Казахстана расти дальше. Потому что сейчас стоит вопрос о выживании отрасли вообще.