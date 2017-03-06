Cтоимость криптовалюты биткоин превысила цену золота

Cтоимость криптовалюты биткоин впервые превысила цену золота. На закрытии торгов биржи биткоинов Kraken в четверг последняя зафиксированная стоимость цифровой валюты составила 1265 долларов, в то время унция золота на бирже Comex торговалась ниже отметки в 1230 долларов, передает euronews.com.
С начала года стоимость виртуальной валюты подскочила на треть: инвесторы играют на повышение на фоне подписанных президентом США Дональдом Трампом указов о смягчении регулирования экономики.
Криптовалюта биткоин торгуется на уровне $1.283,10.