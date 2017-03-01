Добыча нефти ОПЕК снижается второй месяц подряд

ОПЕК в феврале выполнила условия пакта на 94 процента, передает investing.com.

Поставки из одиннадцати стран клуба, взявших на себя обязательства по снижению производства сырья, в среднем составили 29,87 миллиона баррелей в сутки в феврале, показали расчёты Рейтер.

Это ниже январского и декабрьского показателей в 29,96 миллиона баррелей в сутки и 31,17 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Добыча нефти ОПЕК снизилась на 1,098 миллиона баррелей в сутки, тогда как заявленный объём сокращения в рамках сделки – в большинстве случаев с уровня октября – составляет 1,164 миллиона баррелей в сутки.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) договорились о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

Цены под давлением

Одиннадцать не входящих в нефтекартель государств обязались снизить производство суммарно на 600.000 баррелей в сутки.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, призвано восстановить баланс на мировом рынке нефти.

"Если уровень соблюдения (сделки) членами ОПЕК и добытчиками вне клуба будет высоким, то, я думаю, цены на нефть вырастут до $60 за баррель, – сказал делегат картеля. – Больше – лучше, но $60 за баррель тоже хорошо".

В январе члены ОПЕК, по расчётам Рейтер, выполнили обязательства в рамках глобального нефтяного пакта на 82 процента. Сам нефтекартель отчитался о более чем 90-процентном выполнении условий соглашения.