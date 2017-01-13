Добыча нефти Саудовской Аравии упала ниже 10 млн баррелей

Власти ближневосточного королевства сообщили о более существенном сокращении объемов добываемой нефти, чем было запланировано в рамках договоренностей ОПЕК и не входящих в организацию государств, вступивших в силу в 2017 году, передают Вести.

Саудовская Аравия сократила объемы добываемой нефти до уровня ниже 10 млн баррелей в сутки. Об этом в четверг, 12 января, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих на форуме возобновляемых источников энергии в Абу-Даби.

Чиновник отметил, что Саудовская Аравия "готова пойти на большее" сокращение добычи, чем было запланировано, чтобы показать серьезность принимаемых мер. В рамках заключенного соглашения в ОПЕК Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 486 тыс. б/c до 10,058 млн б/c.

Министр также заявил о том, что Саудовская Аравия будет выступать за продление соглашения по сокращению объемов добычи. Вступившие с 1 января 2017 г. в силу договоренности были приняты странами ОПЕК, а также ведущими экспортерами нефти с первоначальным сроком действия до конца первой половины 2017 г. с возможностью продления соглашения в дальнейшем.

ОПЕК: Договор о сокращении нефтедобычи может быть продлен в мае