EIA сократило прогноз по спросу на нефть на 10 тысяч баррелей

Управление энергетической информации (EIA) понизило мировой прогноз спроса на нефть в 2017 году на 10 тысяч баррелей в сутки до 1,62 млн баррелей в сутки.

В EIA также сократили оценку роста глобального спроса на нефть в 2018 году на 50 тыс. баррелей в сутки до 1,46 млн баррелей в сутки.

В то же время краткосрочный прогноз EIA предполагает рост добычи нефти в США и цен на нефть в текущем году. По мнению аналитиков агентства, объем добычи нефти в США увеличится с 8,9 млн баррелей в сутки в 2016 г. до 9 млн баррелей в сутки в 2017 г.

В 2018 году добыча нефти в США вырастет до 9,5 млн баррелей в сутки, полагают аналитики EIA.

EIA также увеличило свой прогноз цен на нефть сорта WTI и Brent, согласно которому нефть сорта Brent будет торговаться на уровне $55 за баррель в 2017 году, а WTI - на уровне $54. А в 2018 г. Brent подорожает на $2 до $57 за баррель.

Вскоре после выхода прогноза EIA нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $0,84, или 1,58%, до $52,17 за баррель. Нефть сорта Brent снизилась на $0,66, или 1,18%, до $54,82.

По словам администратора EIA Говарда Грюншпехта, мировые поставки нефти и спрос, как ожидается, в текущем году сбалансируются на фоне сокращения запасов углеводородов.

Нефть дешевеет из-за роста добычи в США