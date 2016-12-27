Эксперты проявляют оптимизм в отношении сектора ВИЭ

В конце октября Международное энергетическое агентство повысило прогнозы роста в секторе возобновляемых источников энергии(ВИЭ) на 13% по сравнению с прогнозами 2015 года. Так, к 2021 году ожидается сокращение затрат в солнечной энергетике на 21%, в ветровой - на 15%. В Казахстане ввод электромощностей на возобновляемых источниках энергии ежегодно растет на четверть, сообщает Ranking.kz. В 2015 году объем инвестиций, направленных на развитие зеленой экономики, составил 9,3 млрд тенге, что в 5 раз больше, чем в 2014 году.

Переход Казахстана к низкоуглеродному развитию и зеленой экономике повышает интерес бизнеса к отечественным разработкам в области ВИЭ. Данный рынок развивается не только количественно, но и качественно. В обнародованном рейтинге Всемирного банка Doing Business – 2017 Казахстан занял 35-е место среди 190 стран мира по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» - рост на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, Казахстан вошел в число стран, осуществивших наибольшее количество реформ в секторе за период с 2 июня 2015 года по 1 июня 2016 года. Для национальной инновационной системы рынок технологий возобновляемых источников энергии сформирован. Также сформирован и системный маркетинговый механизм для продвижения ЭКСПО-2017.

Горнодобывающая отрасль фиксирует рост прибыли, несмотря на стагнацию

В декабре национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» совместно с Министерством энергетики РК подвела итоги республиканского конкурса «Болашақ энергиясы» - «Энергия будущего» среди отечественных изобретателей. На сайте yourexpo.kz демонстрировались отечественные ноу-хау в области альтернативной энергетики. Всего на конкурс поступило около ста заявок, однако экспертной комиссией Минэнерго было отобрано только 50 проектов, за которые проголосовали 55 тыс человек. Лучшим проектом, по мнению интернет-пользователей, признана работа кандидата технических наук, профессора кафедры компьютерной технологии и логистики Марата Исекеева. Его разработка под названием «Многоуровневая многорядная ветростанция роторного типа» использует эффект сквозняка, за счёт чего установка вырабатывает электроэнергии на 30-50% больше по сравнению с её аналогами. Проект ученого будет представлен на выставке ЭКСПО-2017 в числе 28 работ казахстанских ученых в зоне «созидательной энергии» павильона «Казахстан».