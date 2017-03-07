ExxonMobil потратит $20 млрд на увеличение добычи нефти в Мексиканском заливе

Компания ExxonMobil выделит $20 млрд на увеличение добычи нефти на шельфе Мексиканского залива на юго-востоке США. Об этом глава компании Даррен Вудс сообщил на форуме CERAWeek в Хьюстоне.

"США являются ведущим производителем нефти и природного газа, что способствует притоку инвестиций и росту американского производства. Мы используем новые богатые внутренние энергоресурсы для обеспечения нефтепродуктов во всем мире за счет конкурентных преимуществ, обусловленных более низкими затратами и обилием сырья", - добавил он.

Вудс отметил, что проекты ExxonMobil обернутся долгосрочной экономической выгодой для региона и будут способствовать созданию около 45 тыс. новых рабочих мест.