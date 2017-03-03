"Газпром нефть" будет поставлять в Центральную Азию втрое больше смазочных материалов

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» — в 2016 году увеличил поставки смазочных материалов под брендами G-Energy и «Газпромнефть» (Gazpromneft) в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Монголию, Узбекистан и Туркменистан на 34,6% — до 35 тыс. тонн, передает пресс-служба "Газпромнефть - смазочные материалы".

В течение 2016 года компания последовательно укрепляла сотрудничество с ведущими горнодобывающими, металлургическими, энергетическими и сельскохозяйственными предприятиями Казахстана, в числе которых Актюбинская Медная Компания, Eurasian Resources Group и Корпорация Kazakhmys.

Дополнительным драйвером увеличения продаж смазочных материалов и технических жидкостей премиум-класса стало открытие в Казахстане трех станций технического обслуживания (СТО) под брендом G-Energy Service, работающих в соответствии с едиными стандартами международной программы по развитию сети СТО.

«Мы отмечаем постоянно растущий спрос на нашу продукцию в странах Центральной Азии. Это обусловлено совершенствованием технического парка, который требует применения высококачественных смазочных материалов, имеющих допуски ведущих производителей автотранспорта и оборудования, — говорит генеральный директор компании „Газпромнефть-смазочные материалы“ Александр Трухан. — В 2017 году мы намерены продолжить развитие приоритетных направлений бизнеса в регионе, в частности планируем открытие еще пяти станций G-Energy Service».

Компания "Газпромнефть - смазочные материалы" (ООО "Газпромнефть-СМ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Создано в ноябре 2007 года.