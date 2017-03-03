Итоги растениеводческой отрасли РК за 2016 год: прирост составил 7,6%

«Благоприятные погодные условия и оказываемая господдержка прошлого года обеспечили в растениеводстве прирост производства на 7,8% (2 трлн тенге)», — отметил первый вице-министр сельского хозяйства РК К.Айтуганов, передает пресс-служба МСХ РК.

По его словам, в растениеводстве отмечается увеличение валовых сборов зерна на 2,0 млн. тонн, маслосемян – на 355 тыс. тонн, овощебахчевых культур – на 354 тыс. тонн, сахарной свеклы – на 171,0 тыс. тонн.

Также, Первый вице-министр отметил, что рост сбора востребованных культур достигнут благодаря диверсификации структуры посевных площадей.

В части применения минеральных удобрений на коллегии прозвучали следующие цифры: по итогам 2016 года объем применения минеральных удобрений составил 260,9 тыс. тонн, что ниже уровня 2015 года на 30,0 тыс. тонн или на 10%.

По данным представителя Минсельхоза в 2017 году запланировано приобретение 277,1 тыс. тонны минеральных удобрений, что ниже на 5% показателя 2015 года.

Следует пояснить, что такая ситуация складывается вследствие того, что акиматы областей ежегодно перенаправляют бюджетные средства, предусмотренные на приобретение удобрений на другие направления субсидирования.

В связи с чем, в 2017 году в указанных областях запланирован низкий объем приобретения минеральных удобрений, не только по сравнению с показателем научно-обоснованной потребности, но и от ежегодного фактического приобретения субсидированных удобрений.