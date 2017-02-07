Канат Бозумбаев: дефицита бензина нет и не будет

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал подорожание бензина в стране.

«Одна из причин - это изменение курса тенге к рублю, которое произошло вот буквально две недели назад, когда закупался импортный бензин, и соответственно, цена на российский бензин выросла. Вообще за прошлый год, вы знаете, что курс тенге по отношению к рублю ослаб на 20%. Соответственно, цена не сильно поднимается в рублях, но когда в тенге переводишь, получается, что дороже стал обходиться потребителю. Наши нефтеперерабатывающие заводы все работают, все в порядке. Необходимый объем вырабатывают, дефицита нет и не будет», - сказал министр.

Напомним, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 вырос в цене, в среднем на 2 тенге.

Также напомним, что ранее Kursiv.kz писал о том, что в «ҚазМұнайГаз Өнімдері»прогнозируют дальнейший рост цен на бензин до уровня 140–145 тенге за литр.