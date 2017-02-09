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Канат Бозумбаев: Объем экспорта нефти в 2016 году составил 78 млн тонн

09.02.2017 14:39   1107   0

Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики Канатом Бозумбаевым, сообщает Акорда.

Глава государства был проинформирован о ключевых показателях развития энергетической отрасли и дальнейших планах модернизации проектов в данном секторе.

В ходе встречи президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости реализации проектов в сфере добычи и переработки энергетического сырья.

"Начата работа по добыче нефти на Кашагане. Принято решение о расширении месторождения Тенгиз. Кроме того, решен вопрос по Карачаганаку. В этой связи необходимо увеличить объем добычи и переработки нефти. Для этого у нас проводится модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

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Также глава государства отметил важность проведения работ по добыче газа и газификации страны, решения вопросов строительства Балхашской ТЭС, а также приватизации объектов в сфере энергетики.

В свою очередь, министр энергетики доложил о перевыполнении плана по добыче энергоресурсов по отдельным показателям, а также об увеличении экспорта нефти по итогам 2016 года.

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"План добычи нефти составлял 75,5 млн, фактический объем составил 78 млн тонн. Перевыполнение наблюдается и за счет добычи на Кашагане, где за прошлый год было получено около 1 млн тонны нефти. Увеличили экспорт нефти до 62 млн тонн, из которых 40 млн было прокачено Каспийским Трубопроводным Консорциумом. Впервые переработали битум на 325 тыс. тонн за счет стимулирования со стороны государства. Увеличилось производство сжиженного газа на 136 тонн", - сказал Бозумбаев.

Наряду с этим министр энергетики доложил Нурсултану Назарбаеву об увеличении поставок сжиженного газа для нужд автолюбителей в результате соглашения между производителями и трейдерами, о состоянии экспорта электроэнергии, о планах по усилению геологоразведки, а также о перспективах снижения добычи урана в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке сбыта.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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