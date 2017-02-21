Казахстан экспортирует товары в 117 стран мира

Ожидается, что 2017 год станет годом восстановления роста обработанного экспорта, сообщает primeminister.kz.

По словам министра, феррохрома в Казахстане экспортировали больше на 188 тысяч тонн, рост на 21% в натуральном выражении, однако в деньгах экспортная выручка снизилась на 15 млн долларов. Экспорт катодной меди в физическом объеме вырос на 36 тысяч тонн, однако в стоимостном выражении снизился более чем на 90 млн долларов США (Экспортные цены на катодную медь в среднем снизились на 950 долларов, на желтый фосфор на 1 400 долларов).

Была усилена работа по содействию экспортерам, путем реализации договоренностей по выходу на рынки России, Китая, Ирана, Турции и стран Европейского союза, организации торговых миссий, финансирования экспортных сделок, возмещения затрат. В результате, наблюдается увеличение экспорта готовой продукции, такой как: электротехника (+38,8%, до 134,3 млн.долл), готовые металлические изделия (+11,4%, до 92,2 млн.долл), резиновые и пластмассовые изделия (+14,5% до 55 млн.долл.), стройматериалы (+43,6%, до 50,2 млн.долл) и др.

Казахстанские производители активно замещают импорт

Также Ж. Касымбек сообщил, что для усиления работы будет создан Национальный совет по экспорту при Правительстве РК, а на базе КазЭкспортГарант - специализированная национальная компания «KAZAKH EXPORT».