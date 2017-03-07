Казахстан расширил перечень разрешенных к ввозу продуктов из Кыргызстана

Казахстан расширил перечень продукции из Кыргызстана, разрешенной к ввозу, по 85 группам товаров, передает МИА "Казинформ".

«С 1 января расширен перечень товаров, разрешенных к перемещению из Кыргызстана в Россию по территории Казахстана, на 86 дополнительных групп товаров. Кроме этого, с февраля этого года разрешены к ввозу на территорию Казахстана 46 групп товаров, подлежащих ветеринарному контролю и расширен перечень разрешённых к ввозу на территорию 5 областей Казахстана товаров до 39 групп», - сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского Межправительственного совета в «расширенном» составе в Бишкеке.

Таким образом, как заметил казахстанский премьер, перечень кыргызской продукции, разрешенной к ввозу в Казахстан, расширен по 85 группам товаров, произведенных кыргызскими предприятиями из соответствующего реестра предприятий ЕАЭС. «Мы также готовы в установленном порядке расширить перечень предприятий Кыргызстана для поставки продукции в Казахстан», - добавил Сагинтаев.