Казахстан ратифицировал соглашение о создании Банка низкообогащенного урана

Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в республике. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации соглашения между правительством РК и международным агентством по атомной энергии о создании банка низкообогащенного урана международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан», - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, МАГАТЭ создает в РК банк низкообогащенного урана, принадлежащий МАГАТЭ. В соответствии с соглашением МАГАТЭ будет нести расходы по приобретению, доставке, содержанию низкообогащенного урана.

В свою очередь Казахстан будет нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана МАГАТЭ, включая оплату электроснабжения, отопления, необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном; расходы, связанные с перемещением банка НОУ в пределах Казахстана, включая ввоз и утилизацию имущества.

Соглашение между правительством РК и Международным агентством по атомной энергии о создании банка НОУ МАГАТЭ в РК совершено в Астане 27 августа 2015 года.

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