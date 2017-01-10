Казахстан сократит добычу урана на 10%

Пресс-служба АО «НАК «Казатомпром» сообщила о планах компании сократить добычу урана на приблизительно 10%.

Сокращение составит свыше 2000 тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года. В целом, это равняется 3% от общей мировой добычи урана (основано на данных UxC Consulting 2015 года).

Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями АО «НАК «Казатомпром» вместе с зарубежными партнерами. Точные объемы производства для каждого рудника и совместного предприятия определены и утверждены соответствующими решениями управляющих органов. При этом сокращаемый объем продукции в разных добычных предприятиях отличается, но общий суммарный показатель по группе компаний не превышает 10%. Эти решения приняты, основываясь на текущем перенасыщении уранового рынка. Также эти корректировки уровня производства соответствуют положениям соглашений Казахстана по недропользованию, которые регулируют каждое предприятие.

Председатель Правления АО «НАК Казатомпром» Аскар Жумагалиев отметил: «В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все так же уверенно, как это было в течение многих лет, в ближайшем будущем реалиями уранового рынка будет перенасыщение. АО «НАК «Казатомпром» и его партнерам по совместным предприятиям пришлось принять ответственные решения в свете этих проблем на рынке. Будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка. Уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы».

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