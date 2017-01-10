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Казахстан сократит добычу урана на 10%

10.01.2017 10:38   1631   0

Пресс-служба АО «НАК «Казатомпром» сообщила о планах компании сократить добычу урана на приблизительно 10%.

Сокращение составит свыше 2000 тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года. В целом, это равняется 3% от общей мировой добычи урана (основано на данных UxC Consulting 2015 года).

Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями АО «НАК «Казатомпром» вместе с зарубежными партнерами. Точные объемы производства для каждого рудника и совместного предприятия определены и утверждены соответствующими решениями управляющих органов. При этом сокращаемый объем продукции в разных добычных предприятиях отличается, но общий суммарный показатель по группе компаний не превышает 10%. Эти решения приняты, основываясь на текущем перенасыщении уранового рынка. Также эти корректировки уровня производства соответствуют положениям соглашений Казахстана по недропользованию, которые регулируют каждое предприятие.

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Председатель Правления АО «НАК Казатомпром» Аскар Жумагалиев отметил: «В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все так же уверенно, как это было в течение многих лет, в ближайшем будущем реалиями уранового рынка будет перенасыщение. АО «НАК «Казатомпром» и его партнерам по совместным предприятиям пришлось принять ответственные решения в свете этих проблем на рынке. Будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка. Уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы».

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