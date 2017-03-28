Казахстан увеличит добычу нефти в марте

Казахстан в марте 2017 года может немного увеличить добычу нефти, после того как в феврале превысил лимит добычи сырья в рамках договоренностей ОПЕК, но сократит в апреле, сообщил во вторник министр энергетики Канат Бозумбаев.

Казахстан в ноябре прошлого года пообещал снизить добычу сырья в первой половине 2017 года на 20 000 баррелей в сутки за счёт выработанных месторождений в рамках договоренностей с Организацией стран-экспортёров нефти и несколькими странами вне картеля для поддержания цен на нефть.

В феврале производство нефти и газового конденсата в стране выросло на 2 процента в посуточном выражении к январю.

ОПЕК и другие нефтедобытчики могут обсудить в апреле продление нефтяного пакта ещё на полгода.

"Два основных переговорщика по соглашению об ограничении добычи нефти - это Россия и Саудовская Аравия. Они предварительные консультации сейчас ведут, предполагается, что в апреле и в мае будут консультации в рамках ОПЕК о продлении этого соглашения", - сказал Бозумбаев.

Казахстан выполняет соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти, но о еще большем сокращении добычи речь не идет, заявил Канат Бозумбаев.

"Мы в январе перевыполнили обязательства - больше 20 тыс. (баррелей в сутки) ограничение сделали, в феврале - это стало чуть меньше, в марте - добыча чуть больше будет, в апреле, предполагаем, по мере потепления - добыча уменьшится, это связано со многими факторами, в том числе и природно-климатическими", - сказал министр журналистам во вторник в Астане.