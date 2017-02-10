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Казахстанский агрохаб начал работу со стартапами

10.02.2017 15:58   797   0 Автор: Анна ШАТЕРНИКОВА

Разработчики казахстанских стартапов проявляют интерес к аграрному сектору. Сегодня реализация четырех проектов осуществляется на базе бизнес-инкубатора агротехнологического хаба, действующего при Казахском национальном аграрном университете. Об этом рассказал Марат Бексултанов, независимый научный консультант по вопросам развития международных проектов.

«Особенность нашего бизнес-инкубатора заключается в том, что мы не гоняемся за большим количеством проектов, и численный показатель для нас не является признаком успеха. Мы привлекаем к оценке проектов экспертов различной специализации, чтобы оценить, насколько успешным может стать применение идей, с которыми приходят молодые люди», - прокомментировал он.

По словам эксперта, идея первого проекта под названием FlyWorx связана с применением дронов в аграрном секторе. В прошедшем весенне-летнем сезоне команда проекта, возглавляемого студенткой КазНАУ Дианой Душниязовой, оказывала фермерам Алматинской области услуги по дистанционному зондированию полей, чтобы помочь определить очаги поражения сельхозкультур или участки, на которых наиболее целесообразно проводить обработку. Инициаторы проекта также оказывают помощь акимату Алматы в картографировании реки Каргалинки.   

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В связке с проектом FlyWorx работает еще один стартап: компания Dragonfly Systems занимается сборкой гоночных дронов. «Дронрейсинг, или гонки на дронах, очень быстро набирают популярность во всем мире. Популярные соревнования с призовым фондом в размере 1 млн евро проходили в Дубае, и выиграл их 15-летний парень, так что дронрейсинг – это, в первую очередь, спорт молодых», - отметил г-н Бексултанов. Авторы стартапа зарегистрировали казахстанскую федерацию дронрейсинга, но ограничивать деятельность спортивной составляющей они не намерены. Еще одно направление работы компании связано с подготовкой специалистов по сборке дронов. При этом авторы проекта намерены делать ставку на сегодняшних школьников. Слушатели специальных курсов изучат основы электромеханики, аэродинамики и научатся собирать дроны, а впоследствии смогут собирать и восстанавливать промышленные аппараты, применяемые в аграрном секторе и других сферах промышленности.

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Проект компании Green Point, рассказал Марат Бексултанов, нацелен на проведение маркетинговых и аналитических исследований в сельском хозяйстве. В аграрной отрасли Казахстана, поясняет один из членов команды Green Point, аналитик Айдын Шагиев, существует дефицит качественных данных, на базе которых фермеры могли бы принимать решения и строить прогнозы. Информация ограничивается данными статистики, которые зачастую не структурированы.

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«Для голландской компании Стай Фуд Групп мы подготовили экономический анализ ситуации в сфере производства плодоовощной продукции. В перспективе мы рассматриваем возможность применения больших данных в сельском хозяйстве, как это уже сегодня делается за рубежом. В Польше, например, работает проект по прогнозированию наводнений на основе спутниковых данных, 3D-карт, карт таяния снегов, и эта программа получает поддержку на государственном уровне. Аналогичные программы могут быть востребованы и в области городского планирования», - считает аналитик.   

Разработчики стартапа Urban Green, самого молодого проекта бизнес-инкубатора, планируют заниматься производством листовой зелени и приправ на базе тепличных хозяйств, с применением новых технологий. Как известно, основная часть данной продукции сегодня поступает на казахстанский рынок из-за рубежа, но инициаторы проекта рассчитывают занять часть этого рынка.

Комментируя вопрос Kursiv.kz о том, насколько привлекателен аграрный сектор для разработчиков стартапов, Марат Бексултанов отметил, что обращения поступают от достаточно большого количества молодых людей. «Правда, большинство идей еще сыровато, поэтому помимо финансирования стартапов, мы занимаемся образовательной работой. На базе нашего партнера Евразийского технологического университета при поддержке фонда «Даму» мы открываем академию стартапов, которая будет интегрировать процесс подготовки предпринимателей и обучение в университете», - рассказал эксперт. 

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