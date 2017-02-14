Консорциум «НКОК» расширит производство на месторождении Кашаган

Международный консорциум «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» получил разрешение от Правительства на расширение производства на морском месторождении Кашаган.

В консорциум «НКОК» входят КазМунайГаз, Eni, ExxonMobil, Inpex, Shell, Total и CNPC.

«Эксплуатационный цикл Этапа I проекта освоения месторождения Кашаган составляет десятки лет, и последующие этапы освоения в настоящий момент находятся на стадии планирования. Тем не менее, мы недавно получили одобрение Правительства Республики Казахстан на проведение подготовительных инженерно-технических работ в рамках проекта дальнейшего расширения производства на Этапе I освоения месторождения Кашаган», - сообщил управляющий директор консорциума «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» Бруно Жарден.

Проект расширения производства в рамках Этапа 1, который называется «ЦК01», предусматривает капиталовложения, направленные на увеличение объема добычи на 80 тысяч баррелей в сутки в результате ввода дополнительных мощностей по компримированию и закачке сырого газа на морском комплексе в Каспийском море.

ОПЕК отчиталась о рекордном соблюдении нефтяного пакта

Одобрение Правительства позволяет «НКОК» начать подготовительные инженерно-технические работы в 2017 году и разработку планов дальнейших инженерно-технических работ на 2018 год. После завершения данного проекта объем добычи на Этапе 1 может достигнуть целевого уровня 450 тысяч баррелей в сутки.