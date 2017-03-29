Корея импортирует из Казахстана около 30% потребляемого урана

Треть потребляемого урана Южная Корея импортирует из Казахстана, сообщает МИА "Казинформ".

Об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел заявил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Южной Корее Дулат Бакишев.

"По урану было несколько контрактов и надо сказать, что мы больше оперировали не тоннами, а процентом. Около 30 процентов потребляемого урана в Южной Кореи завозится из Казахстана», - пояснил посол.

Объем товарооборота между Казахстаном и Южной Кореей в 2016 году составил 676 млн долларов США, из них экспорт - 223 млн долларов, импорт - 453 млн долларов. По сравнению с 2015 году этот показатель сократился в более чем два раза. Основными статьями казахстанского экспорта в Корею являются уран, ферросплавы, прокат нелегированной стали и железа, золото, медь. Казахстан импортирует из Кореи электронику, оборудование и продукцию машиностроения, кузова для транспортных средств, автомобили и так далее.