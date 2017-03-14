Кувейт хочет продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил о необходимости продлить соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК и вне организации после истечении срока его действия в июне 2017 г, передае vestifinance.ru.

Об этом министр нефти Кувейта сообщил в комментариях агентству KUNA. По словам чиновника, продление соглашения, действие которого было изначально запланировано до середины 2017 г., позволит быстрее сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке нефти.

"Кувейт поддерживает продление данного соглашения после июня, так как это поможет ускорить перебалансировку глобального рынка нефти и будет способствовать росту цен до уровней, которые приемлемы для стран-производителей и для нефтяной промышленности в целом".