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Ливия наращивает добычу нефти

18.01.2017 09:42   700   0

Добыча нефти в Ливии восстановилась до 700 тыс. баррелей в сутки после временного падения на фоне перебоев в подаче электроэнергии, из-за которых были приостановлены операции в ряде месторождений страны.

В западной части Ливии постепенно подключается электричество после отключения электроэнергии 14 января.

На этой неделе добыча нефти упала до 655 тыс. баррелей в сутки из-за отключений электроэнергии. В дальнейшем объем производства будет увеличен.

Отключение произошло, после того как неустановленная группа людей перекрыла клапаны на газопроводе, который питает электростанцию "Завия" в западном регионе.

Позже в некоторых районах электропитание было восстановлено, об этом сообщило государственное информационное агентство "Лана". В числе других факторов, из-за которых произошло отключение, также и нападения со стороны боевиков на электростанции.

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Ливия, страна с самыми большими запасами нефти в Африке, пытается возродить добычу нефти, несмотря на политические потрясения и конфликты между вооруженными силами, конкурирующими за право контролировать энергетические активы страны.

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В прошлом месяце в Ливии вновь были открыты два крупнейших месторождения, а также пара нефтяных терминалов, которые не функционировали в течение двух лет. Ливия до сих пор добывает менее 1,6 млн баррелей — уровень добычи 2010 г.

Национальная нефтяная компания примет правовые меры против тех, кто ответственен за отключение газопровода от электростанции "Завия", сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.

Ливия планирует удвоить производство нефти в этом году. В свою очередь увеличение добычи окажет давление на ОПЕК и других крупных поставщиков, которые согласились добывать меньше нефти с этого месяца в рамках совместных усилий, чтобы положить конец перенасыщению на мировом рынке нефти. ОПЕК освободила Ливию от необходимости проводить сокращения, так как страна пытается восстановить свою добычу и экспорт.

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