МЭ РК провело переговоры с участниками международного проекта «Евразия»

В Министерстве энергетики Республики Казахстан под председательством министра энергетики РК Каната Бозумбаева состоялся первый раунд переговоров с потенциальными участниками международного проекта «Евразия» - компаниями АО «НК «КазМунайГаз», ENI, РОСНЕФТЬ, CNPC, SOCAR, NEOS Geosolutions.

31 января 2017 года глава государства в своем ежегодном Послании обозначил необходимость расширения минерально-сырьевой базы страны, в том числе активное проведение геологоразведки.

По мнению специалистов, перспективы значительного увеличения ресурсной базы связаны с разведкой глубокозалегающих горизонтов, где имеется вероятность обнаружения крупных скоплений углеводородов.

Для обоснования и постановки геолого-разведочных работ необходимо предварительно провести масштабные работы по геологическому изучению.

Участники высоко оценили перспективность проекта и выразили намерение заключить Меморандум о взаимопонимании, целью которого является проведение переговоров по созданию Консорциума и подготовка контракта на геологическое изучение.

Ожидается, что реализация проекта в дальнейшей перспективе позволит:

Нефть растет благодаря сокращению добычи ОПЕК

- во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой - своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья;

- во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет;

- в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений.