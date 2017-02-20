МЭ РК провело переговоры с участниками международного проекта «Евразия»

В Министерстве энергетики Республики Казахстан под председательством министра энергетики РК Каната Бозумбаева состоялся первый раунд переговоров с потенциальными участниками международного проекта «Евразия» - компаниями АО «НК «КазМунайГаз», ENI, РОСНЕФТЬ, CNPC, SOCAR, NEOS Geosolutions.
31 января 2017 года глава государства в своем ежегодном Послании обозначил необходимость расширения минерально-сырьевой базы страны, в том числе активное проведение геологоразведки.
По мнению специалистов, перспективы значительного увеличения ресурсной базы связаны с разведкой глубокозалегающих горизонтов, где имеется вероятность обнаружения крупных скоплений углеводородов.
Для обоснования и постановки геолого-разведочных работ необходимо предварительно провести масштабные работы по геологическому изучению.
Участники высоко оценили перспективность проекта и выразили намерение заключить Меморандум о взаимопонимании, целью которого является проведение переговоров по созданию Консорциума и подготовка контракта на геологическое изучение.
Ожидается, что реализация проекта в дальнейшей перспективе позволит:
Нефть растет благодаря сокращению добычи ОПЕК
- во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой - своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья;
- во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет;
- в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений.