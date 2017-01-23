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Минэнерго РК обнаружены залежи легкой нефти на месторождении «Ансаган»

23.01.2017 17:37   2794   0

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщило об обнаружении залежей легкой нефти и газа в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган».

Месторождение «Ансаган» расположено в Жылыойском районе Атырауской области, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении. 

Возможные запасы месторождения оцениваются высоко, и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов.

Получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории.

В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган, расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая и др., подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями.

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Площадь геологического отвода составляет 1 460,01 кв. км, глубина отвода от подошвы надсолевых отложений до поверхности кристаллического фундамента.

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