Министр нефти Ирана: ОПЕК придется сокращать добычу во втором полугодии

ОПЕК и другим крупным производителям нефти может потребоваться продление сокращения добычи на вторую половину года, чтобы восстановить баланс на рынке, заявили министры нефти Ирана и Катара.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 14,2 млн баррелей. Это усилило опасения, что сокращения производства недостаточно, чтобы сбалансировать рынок, сообщают Вести Экономика.

Мировые поставки нефти снизились, поскольку ОПЕК и ряд производителей, не входящих в картель, соблюдают условия соглашения о снижении добычи начиная с 1 января, заявил министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада.

"Слишком рано делать выводы", - сказал он, добавив, что баланс на рынке может восстановиться в III квартале.

В принципе, ОПЕК придется сокращать добычу во втором полугодии, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщило информационное агентство Fars. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, прежде чем группа сможет принять решение, сказал он после встречи в Тегеране со своим коллегой из Венесуэлы, которая также является членом ОПЕК.

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Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в прошлом месяце, что членам ОПЕК и производителям нефти вне картеля, вероятно, не потребуется продлевать соглашение о снижении добычи на период после июня, поскольку рост спроса и соблюдение достигнутых договоренностей должны к тому времени подтолкнуть рынок к балансу.

В январе добыча нефти в странах ОПЕК, обещавших снизить производство, составила 32,89 млн баррелей, тогда как соглашение предусматривает снижение добычи до 32,5 млн баррелей. Таким образом, условия сделки были выполнены на 91%.

Ирак по-прежнему производит 130 тыс. баррелей в сутки - это больше, чем предусмотрено соглашением, но, в целом, выполнение обязательств в рамках сделки превысило ожидания. Однако этого, вероятно, недостаточно для повышения цен. После публикации данных API цены на нефть WTI опустились ниже $52 за баррель, на нефть марки Brent - ниже $55 за баррель.

Позднее цены на WTI и Brent поднялись после публикации в среду данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По данным EIA, запасы бензина в стране сократились вопреки прогнозам, основанным на статистике API.

Цены на нефть отыгрывают падение

На данный момент нефть стабильна благодаря рекордному импорту в Китае, сокращению добычи ОПЕК, сообщает Investing.com.

По словам трейдеров, рекордный импорт нефти в Китае поддержал нефтяные котировки в пятницу.

Китай в январе нарастил импорт нефти на 27,5 процента в годовом выражении до 34,03 млн тонн (8,01 млн баррелей в сутки). Это третий рекордный показатель, который, тем не менее, уступает уровню декабря, когда закупки нефти Китаем составили 8,57 млн баррелей в сутки.

Фото: Wall Street Journal