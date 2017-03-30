Рассматривается переход к налогу на финансовый результат для недропользователей

Министерство национальной экономики Казахстана рассматривает возможность перехода к налогу на финансовый результат для недропользователей в рамках разрабатываемого нового Налогового кодекса, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Также пресс-служба МНЭ РК сообщает, что ведомство проводит масштабный пересмотр контрольно-надзорных функций, реализуемых государственными органами, для их оптимизации и сокращения.

Министерство предлагает сократить обширный перечень сфер государственного контроля на 18 сфер ввиду выявленной неэффективности либо дублирования между разными госорганами.

Ведоство предлагает исключить из Кодекса об административных правонарушениях 26 статей. «Они дублируют полномочия разных госорганов либо предусматривают необоснованное вмешательство государственного органа в гражданско-правовые отношения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство намерено последовательно сокращать количество сфер контроля, отнесенных к изъятиям из общеустановленного порядка проведения проверок и предлагает распространить обычный режим на три сферы из числа ранее изъятых.

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«Мы считаем также, что 12 сфер предпринимательской деятельности могут вполне эффективно регулироваться уполномоченными государственными органами без проведения выборочных проверок, путем проведения профилактически-предупредительных, разъяснительных мероприятий с бизнесом», - отмечают в ведомстве.

При этом у госорганов останется возможность выносить бизнесу предписания об устранении выявленных нарушений, а также штрафовать в случае их неисполнения. За ними также сохраняется право проведения внеплановых проверок по жалобам и обращениям. По мнению авторов, это повысит предсказуемость регуляторного режима для добросовестных предпринимателей, а также уровень их доверия к государству.

Эти предложения наряду с иными направлениями оптимизации контрольно-надзорных функций будут реализованы через поправки в Предпринимательский Кодекс и более чем в 30 законов, сообщает МИА КазИнформ.