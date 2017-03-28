На начало года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 21,5 млн гектар - на 2,1% больше, чем годом ранее, передает Energyprom.kz.

На 1 марта наличие зерновых и бобовых культур в РК достигло 11,74 млн тонн - на 15,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Из них 1,77 миллиона тонн предназначены на семена - на 4,7% больше, чем годом ранее.

Традиционно, более 80% семян составила пшеница - 1,43 млн тонн, +3% за год. В то же время, доля прочих культур подросла - с 17,7% в прошлом году до 19,1% в этом. В частности, выросла доля второй по популярности зерновой культуры, ячменя - с 13 до 13,2% за год (это 234,2 тыс. тонн семян, +6,2% год-к-году).

Показатели коррелируют с курсом АПК на диверсификацию сельскохозяйственной продукции. Так, к примеру, согласно докладу первой вице-министра сельского хозяйства К. Айтугановой, план мероприятий по реализации госпрограммы АПК РК на 2017-2021 годы предусматривает заключение меморандумов по диверсификации структуры посевных площадей между министерством и акиматами областей на 2017-2021 годы. При этом кредитование субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ будет осуществляться с учетом данной диверсификации. Это способствует решению таких задач, как насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции, и эффективное использование финансовых мер государственной поддержки.

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На это также нацеливается субсидирование по новым механизмам, ориентированное на конечный результат - урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей. В рамках совершенствования субсидирования исключены 11 неэффективных видов субсидий, и внесены изменения по 39 видам субсидий. В результате, при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раз (с 67 до 500 тысяч) - это прежде всего мелкие хозяйства и кооперативы.

Наличие масличных культур к началу текущего года также показало годовой прирост (+15,3%) - до 1,15 млн тонн. Из них на семена предназначены 53,03 тысячи тонн - на 6,6% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярные культуры - лен (объем семян достиг 17,94 тыс. тонн, +4,4% год-к-году - это 33,8% от всех масличных) и подсолнечник (объем семян вырос до 12,58 тыс. тонн, +7% за год - это 20,3% от всего объема семян в сегменте).

В целом по итогам прошлого года валовой сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 10,5% и составил 20,63 млн тонн. Сбор масличных культур вырос на 22,9%, до 1,9 млн тонн. Кроме того, на 6,4% вырос сбор овощей открытого грунта (3,64 млн тонн), на 4,7% - хлопка (286,7 тыс. тонн), на 0,7% - картофеля (3,55 млн тонн).

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По валовому сбору зерновых и бобовых, традиционно, лидируют главные житницы страны - СКО, Акмолинская и Костанайская области, по сбору масличных - СКО, ВКО, и Алматинская область.

В стоимостном выражении валовая продукция растениеводства достигла по итогам 2016 года 1,99 трлн тг - на 9,3% больше, чем в 2015.

Ключевые регионы - Алматинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Южно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области - принесли республике три четверти всего объема продукции в секторе.

Доля растениеводства в 2016 году составила 55,2% от всего валового выпуска сельскохозяйственной продукции, как и годом ранее. Для сравнения, пять лет назад, в 2012 году, растениеводство обеспечивало менее половины выпуска (49,1%).

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 году, в целом, по республике составила 21,47 млн гектаров, это на 2,1% больше, чем годом ранее.

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Убранная площадь зерновых и бобовых культур составила 15,31 млн гектаров, или 99,4% от посевной площади, масличных культур - 1,98 млн гектаров (97,5% от посевной).

Самые масштабные посевные площади (66,9% от РК) расположены в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.