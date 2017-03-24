Нефть марки Brent остается в цене ниже $51 за баррель

По состоянию на 16:00 (Астана) нефть марки Brent торговалась вблизи отметки 50,90 за баррель, а цена за баррель WTI составляла примерно $48,00.

Нефть торгуется в небольшом плюсе, однако проблема избытка мировых запасов продолжает оказывать давление на рынок.

Главными двигателями рынка остаются соблюдение договоренностей о сокращении производства крупными производителями, а также динамика запасов и производства в США.

Рынок получил некоторую поддержку от заявления Саудовской Аравии о том, что экспорт нефти из этой страны в США снизится в марте примерно на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем.

Сегодня внимание рынка привлекут данные Baker Hughes о буровой активности в США. Чем больше вышек вводят в эксплуатацию американские производители нефти, тем больше растет добыча в США, а это, в свою очередь, является серьезным препятствием для роста цен на нефть, так как мешает решению проблемы избытка предложения.

На этих выходных в Кувейте пройдет заседание комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти. Ожидается, что решение о вероятном продлении договоренностей будет принято не раньше мая.