Нефть: надежды на ОПЕК и холодную зиму

На рынке нефти трейдеры следят за действиями стран ОПЕК, которые с 1 января дружно приступили к сокращению добычи. На этом фронте подвешенное состояние будет сохраняться как минимум до начала-середины февраля. Такое мнение высказал Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
По словам эксперта, Павла Саласа, регионального директора eToro в России и СНГ, - "Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова покуситься на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр., набрав 0,35%.
Сейчас на рынке черного золота присутствует немало факторов влияния. Причем многие из них сопровождаются неопределенностью. Безусловно, с особым вниманием трейдеры следят за действиями стран ОПЕК+, которые с 1 января дружно приступили к сокращению добычи. На этом фронте подвешенное состояние будет сохраняться как минимум до начала-середины февраля, когда начнут появляться первые январские данные об успехах производителей. Причем это будут исследования отдельных агентств, которые, возможно, будут разниться и еще больше запутывать рынок. Момент истины наступит, когда страны сами обнародуют свои цифры по добыче.
Пока все выглядит благоприятно – Саудовская Аравия отчиталась о сокращении производства почти на 500 тыс. барр./сутки до 10,058 млн барр. за первую неделю января. А в минувший четверг Ирак сообщил, что приступил к снижению добычи. Так что на данном этапе есть предпосылки соблюдения и в конечном итоге выполнения оговоренных условий, что будет и далее поддерживать цены. Хотя излишнего оптимизма в этом вопросе, на наш взгляд, проявлять не стоит!.
Поддержку Brent сейчас оказывает и сезонное повышение спроса на топливо. Особенно этой зимой, которая оказалась довольно холодной и снежной. Так, низкие температуры вполне могут поддержать спрос на «черное золото» вплоть до конца февраля. А главной угрозой для дальнейшего удорожания актива остаются американские сланцевики, которые продолжают вводить в эксплуатацию новые установки (+3 на прошлой неделе). Впрочем, пик активности индустрии может прийтись на уровни Brent выше 60, и потому даже в случае весьма уверенных попыток пробоя этой отметки надолго за пределами данного рубежа цена вряд ли задержится.
Сейчас на рынке черного золота присутствует немало факторов влияния. Причем многие из них сопровождаются неопределенностью. Безусловно, с особым вниманием трейдеры следят за действиями стран ОПЕК+, которые с 1 января дружно приступили к сокращению добычи. На этом фронте подвешенное состояние будет сохраняться как минимум до начала-середины февраля, когда начнут появляться первые январские данные об успехах производителей. Причем это будут исследования отдельных агентств, которые, возможно, будут разниться и еще больше запутывать рынок. Момент истины наступит, когда страны сами обнародуют свои цифры по добыче.
Пока все выглядит благоприятно – Саудовская Аравия отчиталась о сокращении производства почти на 500 тыс. барр./сутки до 10,058 млн барр. за первую неделю января. А в минувший четверг Ирак сообщил, что приступил к снижению добычи. Так что на данном этапе есть предпосылки соблюдения и в конечном итоге выполнения оговоренных условий, что будет и далее поддерживать цены. Хотя излишнего оптимизма в этом вопросе, на наш взгляд, проявлять не стоит!.
Поддержку Brent сейчас оказывает и сезонное повышение спроса на топливо. Особенно этой зимой, которая оказалась довольно холодной и снежной. Так, низкие температуры вполне могут поддержать спрос на «черное золото» вплоть до конца февраля. А главной угрозой для дальнейшего удорожания актива остаются американские сланцевики, которые продолжают вводить в эксплуатацию новые установки (+3 на прошлой неделе). Впрочем, пик активности индустрии может прийтись на уровни Brent выше 60, и потому даже в случае весьма уверенных попыток пробоя этой отметки надолго за пределами данного рубежа цена вряд ли задержится.