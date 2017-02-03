Нефть подорожала до месячного максимума

Цены на нефть повысились до максимальных значений за месяц. Трейдеры позитивно оценили сигналы о сокращении поставок на глобальном рынке в соответствии с достигнутыми договоренностями между основными производителями о сокращении добычи, передает Investing.com.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $56,77 за баррель (10:55 по Астане). Открытие - $56,72, предыдущее закрытие - $56,56.

Нефть марки WTI торгуется на уровне - $53,82 за баррель (10:55 по Астане). Открытие - $53,71, предыдущее закрытие - $53,54.