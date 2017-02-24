Нефть подорожала после отчета API

По данным Американского института нефти, за прошлую неделю запасы нефти в стране сократились на 884 тыс. баррелей, хотя рынок ожидал их прироста. Запасы бензина и дистиллятов также показали отрицательную динамику, передает Investing.com.

Высокая степень соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти и оптимистичные комментарии представителей ОПЕК относительно дальнейшего сокращения добычи продолжают оказывать поддержку рынку.

Страны вне ОПЕК выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 60%, сообщили вчера источники в ОПЕК. Между тем, страны-члены ОПЕК выполнили условия соглашения более чем на 90%.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $56,55 за баррель (10:40 по Астане). Открытие - $56,49, предыдущее закрытие - $56,58.

Нефть марки WTI торгуется на уровне - $54,42 за баррель (10:40 по Астане). Открытие - $54,34, предыдущее закрытие - $54,45.